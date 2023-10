Zurück nach Dresden: Nach dem eher unbefriedigenden Halbfinal-Aus in der vergangenen Spielzeit mit einer sehr jungen Mannschaft und vielen Verletzungssorgen wurde erstmals seit 2013 auch das Budget für den Kader angehoben. Und so gab es im Sommer einen Umbruch im Team. Cheftrainer Alexander Waibl lotste mit der serbischen Weltmeisterin Aleksandra Jegdic auf der Libero-Position und der niederländischen Außenangreiferin Hester Jasper zwei ehrgeizige und gestandene Athletinnen vom Konkurrenten Potsdam an die Elbe.



Die Lücken im Mittelblock, die der Wechsel der deutschen Nationalspielerin Monique Strubbe und der US-Amerikanerin Kayla Haneline nach Stuttgart verursachte, konnte der DSC mit der Verpflichtung der belgischen Nationalspielerin Nathalie Lemmens und Tia Jimerson aus den USA schließen. Zu den erfahrensten Leistungsträgerinnen gehören auch weiterhin Kapitänin Jennifer Janiska, die in ihre vierte Spielzeit beim DSC geht, und Zuspielerin Sarah Straube. Doch auch den Nachwuchs lässt man an der Elbe nicht aus den Augen.