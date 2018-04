Es war gegen 12 Uhr, als Löwenpflegerin Sabine Fuß in der Löwensavanne bemerkt, wie sich Bagani mit der 14-jährigen Ribat auf der Plattform im Freigehege gerangelt hatte. Fuß: "Er hat sie angestupst, worauf sie sich wehrte. Als er das dann mehrmals machte, legte sich Ribat auf den Rücken als Zeichen der Unterwerfung." In diesem Moment ist ihr der Löwe, der erst seit dem 17. Februar im Erfurter Zoo lebte, an die Kehle und habe ihr den Kehlkopf zugedrückt. Die Tierpflegerin habe noch versucht, Bagani mit Spielzeug oder Futter von der Löwin wegzulocken, jedoch ohne Erfolg. Biss- oder Blutspuren wurden keine an der Katze gefunden.