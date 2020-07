Tierschutz Wo kleine Vogel-Waisen aufgepäppelt werden

Zuschüsse bekommen die "Päpplerinnen" nicht. Sie bezahlen die kostspielige Jungvogelaufzucht aus eigener Tasche. Zudem stehen ihnen in aller Regel keine oder nur wenige Helfer zur Seite, sodass sie vor allem jetzt in der Brutzeit bis an die Grenzen ihrer Kapazitäten ausgelastet sind. "Es wäre schön, wenn mehr Menschen Pflegestellen einrichten würden. Aber auch jemand, der mich hier mal ein paar Tage vertritt, wäre schon hilfreich" meint Kirstin Bößer.

Selbst Vögel, die nur ein paar Tage alt sind, haben die beiden schon retten können. Und manchmal kommen die nach dem Auswildern nochmal vorbei. "Das ist wunderschön. Gerade haben wir ein Rotkehlchen ausgewildert und jeden Abend kommt es Hallo sagen", erzählt Kirstin Bößer. "Aber natürlich sterben auch Vögel. Und wenn es einer ist, der einem besonders am Herzen liegt oder an Tagen, wo mehrere sterben, möchte man schon manchmal alles hinschmeißen." Aber dann denkt sie daran, dass all diese Vögel ohne ihre Pflegestelle gar keine Chance gehabt hätten. Und so macht sie immer weiter. Für all die anderen, die ihr immer wieder gebracht werden.