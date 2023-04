Dazu analysierten der Wirtschaftswissenschaftler David McCarthy von der University of Georgia (Athens/USA) und sein Kollege Po-Lin Wang, Experte für Risikomanagment an der University of South Florida in Tampa/USA, die Sterblichkeit älterer Menschen in 19 Industriestaaten anhand der dort aufgezeichneten Daten. Das Ergebnis ihrer Studie: Von den Menschen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren wurden, werden viele ein hohes Alter erreichen. Für die zwischen 1910 und 1950 Geborenen sagen die Forscher voraus, dass viele von ihnen durchaus 120 Jahre oder älter werden könnten.