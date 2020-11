Uwe Janssens, Präsident der deutschen Vereinigung für Intensivmedizin, sieht aber noch keinen Grund zur Entspannung, denn der Anteil der über 60-Jährigen unter den Infizierten steige derzeit überproportional stark an. "Somit muss befürchtet werden, dass auch der Anteil der stationären Behandlungsfälle zunehmen wird – und damit in Konsequenz auch die Zahl der intensivstationären Behandlungsfälle." Dabei müsse eine zeitliche Verzögerung von etwa zwei Wochen bedacht werden. Außerdem bleiben die Intensivbetten dann oft deutlich länger belegt. Covid-19-Patienten blieben mitunter 24 Tage und länger im Krankenhaus. Auch Clemens Wendtner, Chefarzt der München Klinik Schwabing, warnt mit Blick ins europäische Ausland davor, die Situation weniger ernst zu nehmen. "Bei den anderen Ländern kam es auch zu Beginn nur zu einer langsamen Belegung der Intensivkapazitäten im Spätsommer, bevor das System hinsichtlich der Intensivbetten nunmehr im November überlastet erscheint. Patienten müssen derzeit innerhalb dieser Länder in Regionen mit weniger Covid-19-Belastung oder aber ins europäische Ausland verlegt werden", sagt Wendtner. In Bezug auf die Situation der Kliniken in Deutschland fasst er zusammen: