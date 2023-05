Word Sneak ist ein lustiges Spiel, bei dem es darum geht, bestimmte Wörter unauffällig in eine Konversation einzufügen. Hier sind die Regeln:



1. Zuerst erhalte ich drei geheime Wörter, die ich in unsere Konversation einbauen muss.

2. Wir führen dann eine Unterhaltung, in der wir beide insgesamt fünf Nachrichten senden.

3. Meine Aufgabe ist es, die drei geheimen Wörter so unauffällig wie möglich in die Konversation einzufügen. Ich werde versuchen, es sehr schwierig für dich zu machen, zu erraten, welche Wörter die geheimen Wörter waren.

4. Am Ende der Konversation wirst du gebeten, die drei geheimen Wörter zu erraten. Du erhältst einen Punkt für jedes richtig erratene Wort.



Möchtest du es ausprobieren?