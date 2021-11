Vor rund 250 Millionen Jahren erlebte die Erde das bislang größte Massenaussterben ihrer Geschichte. Am Übergang vom Perm zur Trias starben 80 bis 90 Prozent aller damals an Land und im Wasser lebenden Tierarten aus.

Wissenschaftler aus China und den USA haben nun eine weitere Ursache für das damalige Artensterben ausgemacht. Ihre Analyse von Mineralien in Südchina deutet darauf hin, dass auch großflächige Vulkanausbrüche in der südchinesischen Region und anderswo einen "vulkanischen Winter" verursachten, der die Temperaturen auf der Erde drastisch senkte. Diese Veränderung sei zu den Umweltauswirkungen anderer Phänomene jener Zeit hinzugekommen, so die Forscher. Kurz gesagt: Erst wurde es den meisten Tierarten am Ende des Perms zu kalt, dann zu warm und dann waren sie tot.