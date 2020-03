Italien 1348: Zehn junge Menschen fliehen vor der Pest in Florenz aufs Land. Zehn Tage lang erzählen sie sich jeweils zehn Geschichten, um sich die Zeit während der Seuche zu vertreiben. So geschieht es in Giovanni Boccaccios Novellensammlung "Dekameron". Dahinter stecken hundert Geschichten – Märchen, Sagen und Anekdoten. In Anlehnung an die aktuelle Situation lesen die Theaterschaffenden vom Anhaltischen Theater genau diese Geschichten für uns zu Hause.