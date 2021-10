Darum geht’s: Eine Welt ohne Pflanzen - unvorstellbar für den Buchautor Jonathan Drori. Pflanzen ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Nach dem Bucherfolg "In 80 Bäumen um die Welt" widmet er sich nun einigen ausgewählten Pflanzen auf fast allen Erdteilen. Ob Phytoplankton, Kaffeestrauch, Mais, Schlafmohn oder Torfmoose, diese Weltreise lohnt, weil es der Autor versteht, Geschichten über die Pflanzen zu erzählen, die man kaum oder gar nicht kennt. Der robuste Wermut mag eben nicht nur den Wegesrand, sondern er gilt längst als Medizin. Lotos ist nicht nur Nationalblume, sondern auch eine Urpflanze. Der Schraubenbaum ist ein Allrounder für jede Lebenslage. Das Louisianamoos ist kein Moos, soll aber als Puppe Unheil abwenden. Drori schreibt sich fröhlich und vergnügt durch die Welt der Pflanzen und vermehrt auf unterhaltsame Art das Wissen von Leserinnen und Lesern. Ergänzt werden die "Fakten" noch durch wunderschöne Illustrationen der Grafikerin Lucille Clerc, die mit großer Sinnlichkeit dem Buch Emotion verleiht. Ein schönes Duo hat sich hier gefunden. Das Buch ist kein klassischer Ratgeber, aber er entführt uns Leser in ferne Welten und ist für viele Überraschungen gut. Ein perfektes Buch für die Nebensaison des Gärtnerns. Im Winter sorgt dieses Buch für Sonne für die Seele. Was will man mehr.

Die Autoren: Jonathan Drori ist Kurator von The Woodland Trust und The Eden Project und war für neun Jahre Verwalter der Royal Botanic Gardens in Kew. Als BBC-Direktor und Produktionsleiter war er verantwortlich für mehr als 50 Wissenschaftssendungen. Lucille Clerc ist Grafikerin. Sie zog nach Abschluss ihres Studiums in Paris nach London, um am Central Saint Martin’s College of Art and Design zu studieren.