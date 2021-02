Darum geht’s: Sie heißen 'Lady Jane', 'La Belle Èpoque', 'Queen of Night' oder 'Abba' und gehören zu den schönsten Tulpen, die man sich vorstellen kann. Nichts ist unmöglich, wenn man Farbe und Form der Schönheiten vergleicht. Sie sind Frühling pur, ganz gleich ob in der Vase oder dem Beet, mal extravagant, mal betörend sinnlich, mal elegant. Tulpen-Expertin und Buchautorin Jane Eastoe hat ihre Liebe zu den Tulpen in Great Dixter entdeckt und ist über die Jahre immer mehr von Tulpen in den Bann gezogen worden. In diesem Buch mit dem schlichten Titel "Tulpen" stellt sie ihre 50 Lieblingssorten in lesenswerten Porträts vor und gibt kurz und knapp entsprechende Angaben zur Blütezeit, zum Standort und weitere nützliche Informationen. Darüber hinaus beschreibt Eastoe in kleinen Texten die Geschichte der Pflanze, ohne sich zu sehr in Details zu verlieren. Hilfreich sind die am Ende des Buches versammelten Hinweise zur Pflege. Im Ergebnis ein kurzweiliges Lesevergnügen mit inspirierend schönen Bildern der preisgekrönten Fotografin Rachel Warne, das sich perfekt als Geschenk eignet und immer wieder gern aufgeschlagen wird. Eben auch weil die Schönheit den Leser zum Schmachten und Schwelgen einlädt. Das muss ein Buch erstmal schaffen.