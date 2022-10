Kartoffeln halten richtig gelagert bis zum nächsten Jahr. Wichtig: Nach der Ernte auf dem Beet trocknen lassen, Erde an den Kartoffeln lassen. So bleibt die Schale unbeschädigt und die Kartoffeln faulen nicht. Die Knollen dann am besten in einem Erdkeller oder einem Gewölbekeller in einer Holzkiste lagern. Der Raum sollte etwa acht bis zwölf Grad Celsius warm und nicht zu feucht sein. Sonst haben Schimmelpilze leichtes Spiel.