Mangold, Endivien, Chinakohl, Radicchio, Karotten und Rettiche brauchen Schutz vor den ersten Frösten. Sie vertragen zwar einiges an Kälte, doch austrocknende kalte Winde schaden ihnen oft mehr. Decken Sie das Gemüse in kalten Nächten mit einem Schutzvlies ab. In den Poren des Gewebes sammeln sich kleinste Wassertropfen, die gefrieren und damit eine Schutzschicht bilden. Diese Isolation kann Gemüsepflanzen vor bis zu minus 8° Celsius schützen. Das Vlies beschattet und filtert auch die Sonnenstrahlen. Diese erwärmen sonst nach einer kalten Nacht die Sonnenseite der Pflanzen, was zu Spannungen im Inneren und damit zu Schäden führt.