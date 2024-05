Ausgesät wird der Dill in lockere, humose, leicht sandige Erde, die gleichmäßig feucht gehalten wird. Sie sollte einen mittleren bis niedrigen Nährstoffgehalt haben. Ein Standort in der Sonne oder im Halbschatten ist optimal, zum Beispiel in einer Kräuterspirale. Wichtig ist bei der Wahl des Standortes, dass dort in den vorangegangen drei bis vier Jahre keine Doldenblüher wuchsen, wie zum Beispiel Dill, Karotte oder Pastinake. Da der Dill aufgrund seiner Pfahlwurzel nicht gern verpflanzt wird, ist auch eine Aussaat in nicht zu flachen Aussaatgefäßen möglich.

