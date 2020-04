Corona-Krise Gärtnern trotz Kontaktverbot

Überschüssige Pflanzen und nicht benötigtes Saatgut tauschen oder verschenken

Wer selber Pflanzen aussät, sät reichlich. Gehen alle Pflanzen auf, sind das meist mehr, als in den Garten passen. Genauso geht es vielen Gärtnern mit Saatgut. Wer braucht 200 Mohnpflanzen, die theoretisch aus einer Packung Samen wachsen könnten? Oder 200 Pastinaken?

Wer ein Tauschregal baut, sollte an Frostschutz und ans Gießen denken. Hängen Sie einen Aushang mit einem Hinweis auf das Regal an eine paar Zäune oder rufen Sie einfach über den Zaun. So wissen alle Bescheid und die Pflänzchen kommen bald in neue Hände.

Vernetzen mit anderen Gärtnern

Sie haben keine Möglichkeit zum Kontakt mit anderen Gärtnern? Kostenlose Nachbarschafts-Plattformen wie nebenan.de oder nachbarschaft.net bieten Vernetzungsmöglichkeiten in der unmittelbaren Nachbarschaft, um Werkzeug oder Baumaterial zu besorgen, aber auch gezielt nach Saatgut und Pflanzen zu fragen.

Auch über größere Netzwerke ist tauschen und weitergeben möglich. Es gibt unzählige Gruppen, die Saatgut verschenken, suchen oder tauschen. Kleine Saatguttütchen passen in Briefumschläge und können mit der Post verschickt werden. Natürlich passen sie auch direkt in einen Briefkasten. An manchen Briefkästen kleben Aufkleber, auf denen steht, welche Werkzeuge oder Gartengeräte der dort Wohnende verleiht. Solche Aufkleber bieten manche Vereine an. Aber natürlich lassen sich auch schnell Schildchen malen oder schreiben, die man an die Gartentür hängen kann.

Weitere Ideen