Dabei ging es streng genommen nicht um eine, sondern um mehrere sich berührende Debatten. Die Perspektiven, die sich 2024 auffächerten, waren jedenfalls vielschichtig. Und angesichts der Wahlerfolge der AfD wurde immer öfter der Bogen zu aktuellen politischen Ereignissen gespannt.

Literaturdebatte: Wer darf über den Osten schreiben?

Im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stand eine große Literaturdebatte. Belletristik und Sachbücher gehörten gleichermaßen dazu, auch wenn einige sich gar nicht so gerne auf "den Osten" reduzieren lassen wollten, wie die Leipziger Autorin Ruth Maria Thomas nach dem Erscheinen ihres Debüt-Romanes "Die schönste Version". Die Frage, ob ostdeutsche Autorinnen und Autorin auch nicht über den Osten schreiben durften, spielte genau so eine Rolle, wie die Frage, wer über den Osten schreiben durfte. Aufgeworfen wurde sie unter anderem in der Frankfurter Rundschau durch die Dresdner Stadtschreiberin Charlotte Gneuß, die selbst in Ludwigsburg aufwuchs, aber ostdeutsche Wurzeln hat. Es wurde also zunehmend komplex.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Mehr ostdeutsche und mehr junge Autorinnen und Autoren

Rein äußerlich fiel zweierlei auf. Zum einen war es die große Präsenz von Autorinnen und Autoren mit einem Bezug zu Ostdeutschland. Das zeigte sich unter anderem in der Longlist und der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zum anderen fiel auf, dass in den Debatten nicht bloß "alte Hasen" des Literaturbetriebs wie Ingo Schulze, Jenny Erpenbeck oder Clemens Meyer mitmischten. Sondern auch eine neue Generation präsent war, die mit zeitlichem Abstand auf ostdeutsche Geschichte und Identität blickte.

Bildrechte: Gaby Gerster

Dazu zählt neben den Autorinnen Gneuß und Thomas der in Görlitz lebende Lukas Rietzschel. Nach den erfolgreichen Romanen "Mit der Faust in die Welt schlagen" und "Raumfahrer" war er 2024 auch als Kommentaror der Landtagswahlen in Sachsen gefragt. Die Ergebnisse erklärte er unter anderem mit infrastrukturellen Versäumnissen in der Politik, aber auch mit fehlendem bürgerschaftlichen Engagement. Für Charlotte Gneuß ("Gittersee") spielte wiederum eine Rolle, dass das "gestörte" kollektive Gedächtnis drohe, in einen politischen Kampf um die historische Deutungshoheit umzuschlagen. Womit sie inhaltlich an Oschmann anknüpft – der die Deutungshoheit eben im Westen sieht.

Wer hat die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte?

Klar war nach den Landagswahlen in Sachsen und Thüringen: Es war der neuen Rechten – ebenso wie dem BSW – gelungen, die DDR-Geschichte politisch zu instrumentalisieren. Ein Moment des Schocks auch in der Kulturszene, die den Einfluss der AfD auf die Kulturpolitik inzwischen deutlich zu spüren bekam. Doch mit dem 35. Jubiläum des Mauerfalls konnte man feststellen, dass dieses historische Ereignis auch unter Künstlern und Kulturschaffenden nach wie vor ganz unterschiedlich bewertet wurde: Während einige die Wiedervereinigung als vollendet ansahen, wie der Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler, wiesen anderen auf die verpassten Chancen hin. Und die Autorin Natascha Wodin ging sogar so weit, darin den Grundstein für Russlands Krieg gegen die Ukraine zu sehen.

Bildrechte: IMAGO / Oryk HAIST

Andererseits gab es 2024 auch mehrere gelungene Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch über die Frage, ob es sich bei Oschmanns Thesen um "woke Identitätspolitik" inklusive Opferstatus oder um einen Akt der Selbstermächtigung handele. Nach "Der Osten: eine westdeutsche Erfingung" fanden 2024 weitere Sachbücher zum Thema große Aufmerksamkeit. Darunter ein neues Buch von Ines Geipel – "Fabelland" – in dem sie anregte, die umkämpfte ostdeutsche Geschichte doch erst mal als Teil der eigenen Identität anzuerkennen, gerade mit ihren Brüchen. Während der Soziologe Steffen Mau in seinem neuen Buch "Ungleich vereint" ein Plädoyer für Diversität und gegenseitiges Anerkennen hielt.

Oschmann versus Kowalczuk