Doch nicht nur die Mieter, sondern auch die Vermieter haben ein Problem. Sie müssen – wenn es sich um große Gesellschaften handelt – mit Millionenbeträgen an die Gaslieferanten bislang ein Jahr in Vorleistung gehen. Über einen längeren Zeitraum ist das kaum leistbar. "Wir brauchen ein Instrumentarium für die Wohnungsunternehmen", fordert Frank Emrich. Bei einem Liquiditätsengpass für Vorauszahlungen an Energielieferanten würden Bürgschaften oder staatliche Fonds benötigt, um Verzögerungen zu vermeiden. Beide Unterstützungen, für Mieter und Vermieter, werden "den Staat viel Geld kosten. Und es wird lange dafür sorgen, dass wir uns anderes nicht leisten können."

Bei der Wohnungswirtschaft geht es um enorme Preissteigerungen, aber nicht primär um die Versorgungssicherheit. Denn bislang gilt noch eine EU-Regelung, dass private Haushalte und kritische Infrastruktur vor Abschaltungen geschützt sind – die Industrie dagegen nicht. Ob das so bleiben soll, darüber wird inzwischen diskutiert. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/ Die Grünen) befürchtet massive Folgen für die Versorgung und Ausfälle in der Industrieproduktion , sollte es zu einem länger anhaltenden Gaslieferstopp aus Russland kommen.

Ein Beispiel aus Osterweddingen in Sachsen-Anhalt: Dort steht die riesige Glasfabrik "f | glass", die zum internationalen Konzern AGC gehört. Hier wird Flachglas hergestellt, täglich eine Fläche, die bis zu zehn Fußballfeldern entspricht. Das Herzstück der Produktion ist ein überdimensionaler Ofen. Gas wird dort in der Stunde so viel verbraucht, wie in einem Haushalt in zwei Jahren, erklärt Geschäftsführer Thomas Belgardt.