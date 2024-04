Nach zwei Jahren kehrten die drei wieder in die Heimat zurück. Nun herrschte auch dort Ruhe und so etwas wie Normalität kehrte ein. Lena fing das Tanzen im Verein an, ging aufs Gymnasium, pflegte Freundschaften. Doch dann bekam sie den Brief mit dem Gerichtstermin, Streit um die Unterhaltspflicht. Der Schutzstatus des LKA war inzwischen ausgelaufen. Vor dem Familiengericht musste Lena all ihre Daten offenlegen. "Was passiert denn, wenn es jetzt wieder von vorne losgeht?", fragte sich Lena damals. "Natürlich löst es auch wirklich, wirklich Angst im Hinterkopf aus."