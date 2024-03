Zur Person: Petra Brzank ist seit 2016 Professorin für Soziologie und Methoden der Sozialforschung an der Hochschule Nordhausen. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Gesundheitswissenschaften der TU Berlin und hat währenddessen an der Charité Berlin bei S.I.G.N.A.L. mitgeforscht, dem ersten Modellprojekt zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen. Das Thema ihrer Promotion war "Hilfesuchverhalten gewaltbetroffener Frauen".

Ja, ein anderes Phänomen ist beispielsweise den Zugang zum Haushaltseinkommen einzuschränken, und nur einen begrenzten Geldbetrag zur Verfügung zu stellen. Ihre Ressourcen auszubeuten, um ihre Handlungsoptionen einzuschränken, also Geld entwenden oder Wertsachen verkaufen, Kosten und Schulden erzeugen, Scheckkarte entwerten oder auch Glücksspiel durchzuführen, mit dem eigenen Geld. Oder dass Schulden in ihrem Namen erzeugt und dann Zahlungen von Darlehensraten verweigert werden. Genau das sind so in etwa die Verhaltensweisen, von denen Frauen berichten.