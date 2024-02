Weder ein solcher "Masterplan" noch eine etwaige "Remigration" seien Gegenstand der Gespräche und Diskussionen gewesen, an denen er teilgenommen habe. Sämtliche Pläne, die die verfassungsrechtlich geschützte demokratische Grundordnung und die Grundrechte der Verfassung in Frage stellen, lehne Alexander von Bismarck entschieden ab.

Zu seiner Zeit als Ortsbürgermeister von Insel war von Bismarck in Zusammenhang mit Protesten in die bundesweiten Schlagzeilen geraten. In Insel kam es ab 2011 zu monatelangen Protesten, weil sich in dem Stendaler Ortsteil zwei aus der Sicherungsverwahrung entlassene Sexualstraftäter niedergelassen hatten. Von Bismarck stellte sich an die Spitze der Demonstrationen, bei denen auch Rechtsextreme beteiligt waren. Filmaufnahmen von damals zeigen, wie von Bismarck einen der rechten Rädelsführer per Handschlag begrüßt.