Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) haben am Dienstag zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. In Mitteldeutschland sind Thüringen und Sachsen-Anhalt betroffen.

Wie die Bildungsgewerkschaft GEW am Montag für Thüringen ankündigte, wird es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in den Kindertagesstätten in Erfurt kommen. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, wird in zwei von insgesamt 15 kommunalen Kindergärten keine Betreuung möglich sein.