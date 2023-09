Der einzelne Schoko-Riegel in der "Quengelzone" an der Kasse, die Geschenkverpackung mit dem Produkt-Mix und die klassische Tafel: Die Süßwarenhersteller haben die Vielfalt der Verpackungsgrößen perfektioniert, sagt Benedikt Schmitz von der Unternehmensberatung Simon-Kucher. Der Experte für Konsumgüter berät Unternehmen unter anderem zum Thema Verpackung.

Mittlerweile, so sagt er, gebe es schon einige kleinere Verpackungsgrößen – etwa bei Konserven oder Chips: "Man findet auch mehr und mehr mittlerweile in der Kühlung. Also kleinere Verpackungen von Butter und Frischkäse – häufig aber als Bundle. Also Sie finden Frischkäse, wo sechs Mal eine kleine Verpackung drin ist."



So könne man jetzt nicht 25 Gramm Frischkäse kaufen, aber sechs oder acht Mal 25 Gramm Frischkäse. Doch für viele andere Lebensmittel sei das nicht der Fall.