Obwohl man das nicht vermuten würde, ist Malaria in Deutschland nichts Neues. Im Gegenteil: Die Tropenkrankheit gibt es hier schon immer. Bereits im Mittelalter hat es in unseren Breiten ganze Malaria-Epidemien gegeben.

Dass es noch mal so weit kommt, glaubt Christoph Lübbert nicht. Lübbert ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Leipziger St. Georg Klinikum. Er sagt: "Die Malaria ist weiter da und der Klimawandel wird die Verbreitung der Malaria befördern. Sie wird aber höchstwahrscheinlich nicht dauerhaft nach Europa zurückkehren."

Trotzdem werde die Krankheit besonders in den heißen Sommermonaten eingeschleppt und hier durch die Überträgermücke, die Anopheles Mücke, die es auch in Europa gibt, lokal verbreitet. "Das ist durchaus vermehrt denkbar und das findet ja auch schon statt." Allein im vergangenen Jahr hat das Klinikum 18 Malaria-Patienten behandelt. Und dabei – also bei Malaria – wird es wohl nicht bleiben.