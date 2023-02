Steffen Janich sitzt immer noch für die AfD im Bundestag – ebenso wie bis 2021 Malsack-Winkemann und auch Jens Maier. Der Jurist schaffte bei der jüngsten Wahl ebenfalls nicht den Wiedereinzug in den Bundestag und kehrte in den Justizdienst zurück. Jedoch befürchtet das sächsische Justizministerium aufgrund von Maiers öffentlichen Äußerungen, dass er als Richter nicht mehr verfassungstreu, unparteiisch und ohne Ansehen der Person urteilen könne.

Der sächsische Verfassungsschutz bezeichnete Jens Maier als erwiesenermaßen rechtsextrem. Bildrechte: IMAGO / Sven Ellger Jens Maier bezeichnete sich selbst als "kleinen Höcke" – in Anspielung auf den AfD-Politiker Björn Höcke. Der 60-Jährige Maier sprach beim Thema Aufarbeitung des Nationalsozialismus von "Schuldkult" und nutzte Worte wie "Mischvölker". Der sächsische Verfassungsschutz bezeichnete Jens Maier als erwiesenermaßen rechtsextrem. Daraufhin hatte der Politiker 2021 beim Parteitag der AfD in Dresden gesagt: "Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendwas verkehrt."

Ende 2022 bestätigte das Sächsische Dienstgericht in Leipzig die Versetzung von Jens Maier in den einstweiligen Ruhestand. Die Begründung: Das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege sei nicht mehr gegeben, würde er weiterhin als Richter urteilen. Jens Maier kam nicht zur Verhandlung. Die Interviewanfrage von MDR Investigativ blieb unbeantwortet. Sein Anwalt Jochen Lober kündigte Revision an und kritisierte das Urteil: "Es kann nicht sein, dass jemand nur allein, weil er in der falschen Partei ist […] oder sonst irgendwo für Tätigkeiten, die mit dem Richteramt gar nichts zu tun haben, sanktioniert werden soll, so wie es hier geschehen ist."

"In dem Fall von Jens Maier in Sachsen war es so, der ist des Amtes enthoben worden, zur Abwehr einer schweren Beeinträchtigung der Rechtspflege", erklärt der Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Bonn, Klaus F. Gärditz. "Durch sein Verhalten, einfach mit Wirkung in die Zukunft, bietet er nicht mehr die hinreichende Verlässlichkeit, neutral, unvoreingenommen und verfassungstreu Rechtsprechungsaufgaben wahrzunehmen."