Der Kanzler müsse öfter ein Machtwort sprechen. Das wünschen sich viele Bürger. Im Juni geben laut Infratest Dimap 84 Prozent der Befragten an, dass Olaf Scholz in der Bundesregierung die Richtung klarer vorgeben müsste. Einmal hatte Scholz schon von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, beim Streit über das Abschalten der drei verbliebenen Atomkraftwerke. Inflationär wolle er das aber nicht gebrauchen. So hat Olaf Scholz das einmal bei einem Bürgertalk in Hamburg formuliert: "Das ist dann so wie jemand, der ununterbrochen mit irgendwas auf den Tisch haut und sich am Ende zum Arzt begeben muss, wegen der Behandlung seiner Faust."