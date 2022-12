Analyse Ein Jahr Ampel – Regierung und Kanzler nicht entschlossen genug

Bundeskanzler Olaf Scholz Bildrechte: dpa

Immer wieder verliert die Ampel-Regierung bei der Suche nach den richtigen Antworten viel Zeit. Die Gründe dafür lassen sich nicht ausschließlich auf den Krieg in der Ukraine zurückführen. Oft stehen sich die Koalitionäre auch selbst im Weg. So setzt die FDP als kleinster Koalitionspartner ihre Interessen weniger durch eigene Impulse durch, als eher dadurch, dass sie SPD und Grüne in ihrem Wirken begrenzt. Richtig angekommen sind die Liberalen dadurch bislang nicht in der Ampel. So fehlt ihnen auch noch ein Thema mit dem sie sich dauerhaft profilieren können.