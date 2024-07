Kommt das aus einer bestimmten Richtung?

Bei den ideologisch motivierten Angriffen und Straftaten ist der Rechtsextremismus am stärksten vertreten. Andererseits: Die Politiker und Politikerinnen der AfD erfahren auch Angriffe von linken Aktionsgruppen. Wir haben aber mittlerweile in der Gesellschaft eine hochgradige Polarisierung und eine aufgeheizte Situation.

Stehen sich nur die zwei Seiten als zwei Pole gegenüber?

Nein, in der Corona-Pandemie habe sich neue aggressive Gruppen gebildet, wie verschwörungsorientierte Milieus. Sie sind nicht einfach in dieses klassische Rechts-Links-Schema einzuordnen. Wir verstehen rechtsextreme Gewalt und linksextreme Gewalt relativ gut, aber die gewaltbereiten ideologischen Milieus ändern sich auch. Zudem sickert die Gewalt doch tatsächlich auch immer stärker in der Mitte.

Was meinen Sie damit: Es sickert in die Mitte ein?

Ich denke, wir haben uns tatsächlich mit dem Phänomen der Radikalisierung der Mitte zu beschäftigen. In der Mitte der Gesellschaft hat die Billigung und Akzeptanz der Gewalt zugenommen. Das sind Bürgerinnen und Bürger, wie du und ich, die finden es legitim, dass Wut auch in Gewalt umschlägt, und dass Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Interessen angewendet wird. Das zeigen auch die Daten. Menschen akzeptieren im Moment ein höheres Ausmaß an Gewalt und Aggression als vor Jahren.

Wie ist es dazu gekommen?

Zum einen unterschätzen Menschen die eigene Aggressionsbereitschaft. Viele Menschen, die im Netz Hasspostings abgeben, finden das harmlos. Viele sagen dann vor Gericht: Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Zum anderen wird Gewalt gebremst durch Werte und Normen und der klaren Vorstellung, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt – bei allen hitzigen Konflikten. Und das ist heute nicht mehr so.

Wie zeigt sich das?