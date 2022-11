Diese Zerrissenheit der Partei in der Frage Wagenknecht fand MDR exakt auch vor Ort. So in Sachsen bei mehreren Veranstaltungen im Zuge der Linken-Aktion "Heißer Herbst". "Ich habe große Bauchschmerzen und Probleme mit Sahra Wagenknecht und denke auch, dass sie unserer Partei massiv schadet und spaltet", sagt der Landtagsabgeordnete Marco Böhme. Ähnlich Anna Gorskih, ebenfalls Landtagsabgeordnete der Linkspartei in Sachsen: "So langsam habe ich den Eindruck, dass Sahra Wagenknecht das aus diesem Grund macht, weil sie nur ein Projekt verfolgt und das heißt Sahra Wagenknecht!"

Ich habe den Eindruck, dass Sahra Wagenknecht nur ein Projekt verfolgt und das heißt Sahra Wagenknecht! Anna Gorskih Linken-Landtagsabgeordnete in Sachsen

Anders sieht das Michael Eichhorn, Mitglied im Landesvorstand Sachsen der Linkspartei, der es als relevanten Verlust für die Linken ansähe, wenn Sahra Wagenknecht jetzt die Partei verlassen würde: "Gerade hier, im sächsischen ländlichen Raum, das muss man auch mal so deutlich sagen, würde das bedeuten, dass uns nochmal viele Wählerinnen und Wähler auch wegbrechen."

Obwohl viele in Sahra Wagenknecht so etwas wie die linke Ikone der Bundesrepublik sehen, wird sie derzeit häufig mit Positionen der Rechts-Außen-Partei AfD in Zusammenhang gebracht. So hat MDR exakt auf Demonstrationen, über die wir berichteten – zum Beispiel solchen zu den explodierenden Energiepreisen – den Namen Sahra Wagenknecht häufiger gehört.

Ein Demonstrant, der ein großes Durcheinander in Bezug auf den Kurs der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg sowie der Energielieferungen aus Russland zu sehen meinte, sagte uns: "Für mich gibt es im Prinzip drei Frauen, die das eventuell klären könnten. Das ist einmal, an erster Stelle, die Sahra Wagenknecht. An zweiter Stelle die Frauke Petry. Und an dritter Stelle die Alice Weidel."

Dass Wagenknecht häufig in der Nähe von AfD-Positionen verortet wird, wundert Professor Emanuel Richter nicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nun liegen zwischen Frauke Petry und Alice Weidel einerseits und Sahra Wagenknecht andererseits eigentlich politisch Welten. Denn Frauke Petry war, und Alice Weidel ist prominente AfD-Politikerin. Dass Wagenknecht tatsächlich häufig in der Nähe von AfD-Positionen verortet wird, wundert den Politikwissenschaftler von der Technischen Hochschule Aachen, Professor Emanuel Richter, nicht. Er beobachtet die Linkspartei seit Jahren und sieht in den Äußerungen von Wagenknecht Ähnlichkeiten zu den Standpunkten von Rechtspopulisten, die das Volk als eine Art einheitlicher Gruppe darstellten, die es national zu schützen gelte. "Jedenfalls ist sie eine, die eben auch eine gewisse Art von nationaler Geschlossenheit propagiert und sehr kritisch gegenüber Zuwanderung sich äußert. Und das ist natürlich eine Rhetorik, die dem Rechtspopulismus ganz nahesteht!"

Und das ist natürlich eine Rhetorik, die dem Rechtspopulismus ganz nahesteht! Professor Emanuel Richter Politikwissenschaftler