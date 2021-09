So sieht die Wahlhilfe-App Wahlswiper aus. Bildrechte: Wahlswiper

Ein paar Unterschiede gibt es jedoch. So bietet die Wahlomat-Alternative zu jeder Frage ein Video an, in dem Hintergründe erklärt werden. Außerdem legt die digitale Wahlhilfeanwendung Wert auf Mehrsprachigkeit. Alle Fragen, Videos und Erklärtexte sind auch verfügbar in Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch. Darüber hinaus unterscheiden sich mehrere der 36 Fragen von denen im Wahlomaten.



Der Wahlswiper ist ein Gemeinschaftsprojekt eines Teams um den Politikwissenschaftler Prof. Uwe Wagschal von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem gemeinnützigen Verein "VoteSwiper". Die Übersetzungen und Moderationen hat die "VielRespektStiftung" gefördert.



Den Wahlswiper gibt es ebenfalls online sowie als App für Apple-Geräte und Android.