Professor Ferdinand Dudenhöffer ist Automobilexperte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Absolut. Bei den Chinesen wird es so aussehen wie bei allen anderen auch. So war es früher immer bei den Deutschen, bei den Europäern. So war es bei den Japanern und Koreanern. Also viele treten an. Die Chinesen lieben Marken. Davon haben sie immer mehr, auch in den großen Konzernen, die sie einfach aufbauen. In China ist es so, dass mittlerweile auch "Huawei" – also die, die Handys verkaufen – bei der E-Mobilität mitspielt. Auch "Baidu" geht in dieses Geschäft. "Baidu" ist das Google von China. Es drängen sehr viele in den Automarkt und mit hundertprozentiger Sicherheit werden nicht alle überleben.