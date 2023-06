Trotz Tariferhöhung im öffentlichen Dienst werden sich viele Beschäftigte weniger kaufen können als noch vor Jahren. Laut einer Beispielrechnung der Gewerkschaft Verdi gibt es für eine Pflegefachkraft mit derzeit 3.448,44 Euro monatlichem Bruttogehalt ab dem 1. März 2024 zwar 11,6 Prozent mehr Geld. Da der Tarifabschluss aber eine Laufzeit von zwei Jahren hat, bedeutet das auf ein Jahr umgerechnet etwa 5,8 Prozent. Teil des Tarifabschlusses war auch eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Doch diese stellt für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung keinen Ausgleich dar, da sie auf Dauer von der Inflation geschluckt würde. "Und das ist eben kein Ausgleich", resümiert DIW-Chef Marcel Fratzscher.

Auch Reinhard Bispinck, Tarifexperte der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, bezeichnete die 3.000 Euro nur als kurzfristig "hochattraktiv".

Indexlohn – ein Modell für Deutschland?

DIW-Chef Fratzscher hat große Sympathien für die Lohnindexierung, da sie den Beschäftigten eine Sicherheit gegen den Kaufkraftverlust bieten würde. Das System hält er aber für schwer umsetzbar in Deutschland. Für die Unternehmen und die gesamte Wirtschaft könne es problematisch sein, "wenn beispielsweise jetzt in dieser Krise die höhere Inflation importiert ist, also über höhere Energiekosten zustande kommt und Unternehmen daran nichts ändern können“.

Das "Lohnindex-Modell" lehnt der BDA ebenfalls ab, wie eine MDR-Anfrage ergab. "Ein Eingriff in die Tarifautonomie in Gestalt einer Indexierung der Entgelte wäre die falsche Reaktion. Damit würde die vom Grundgesetz intendierte Tarifautonomie weitgehend obsolet." Darüber hinaus trieben Indexlöhne die Inflation "nach allen Erfahrungen" an.

Gegner argumentieren mit der Lohn-Preis-Spirale

Ob die Indexlöhne wirklich die Inflation antreiben, hat die Luxemburger Statistikbehörde Statec bereits 2017 untersucht. In einer Studie wurde geprüft, ob der Indexlohn zu einer Lohn-Preis-Spirale führt. Diese bezeichnet den Effekt, wenn Unternehmen steigende Lohnkosten in Form von Preiserhöhungen an ihre Kunden weitergeben. Die Inflation würde also steigen und die Arbeitnehmer wiederum würden dann erneut mehr Lohn fordern.

Arbeitsplätze in kleinen Unternehmen könnten verloren gehen

Marcel Fratzscher sieht in Deutschland gegenwärtig keine Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, da die Forderungen der Gewerkschaften in den letzten Krisenjahren meist unter der Inflation gewesen seien. Doch gerade am Beispiel der hohen Energiekosten in den vergangenen Jahren könne man die Schwachstelle der Lohnindexierung erkennen. Große Unternehmen hätten ihre Marktmacht ausnutzen und ihre gestiegenen Energiekosten an ihre Kunden weitergeben können.

Kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel eine inhabergeführte Bäckerei, konnten das aufgrund des harten Konkurrenzkampfs eher nicht. Ähnlich würde es sich auch mit automatisch steigenden Personalkosten verhalten. Die Gefahr von Arbeitslosigkeit würde dadurch steigen. IWH-Chef Gropp stimmt dem zu: "Wenn die Lohnsteigerungen aufgrund der Indexierung zu hoch ausfallen, also höher sind als das, was das Unternehmen am Markt bekommen kann, dann wird es am Ende mit Freisetzung reagieren."

Eurowings: Erstes Indexlohn-Unternehmen in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es inzwischen ein Unternehmen mit einem Tarifabschluss, das einer Indexlohn-Regelung ähnlich ist. Bei den Flugbegleitern von Eurowings in Köln wird künftig die Inflation berücksichtigt, so Marvin Reschinsky, Verhandlungsführer auf Seiten der Gewerkschaft Verdi: "Der Tarifabschluss bei Eurowings war insofern besonders, da die Vergütung an die Inflation gekoppelt war." Das heiße, die Preise seien letztes Jahr um 7,9 Prozent gestiegen und "genauso ist auch die Vergütung gestiegen, das war ein großer Bestandteil des Tarifabschlusses".