Händeringend suchen die Leipziger Stadtwerke zurzeit nach Flächen, auf denen später Solarprojekte entstehen sollen. Vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, erklärt Pressesprecher Frank Viereckl: "Die Leipziger Stadtwerke haben sich vorgenommen, bis zum Jahr 2038 die Stadt ausschließlich mit regenerativen Energien zu versorgen. Das heißt, wir wollen 2038 komplett CO2-neutral die Leipziger mit Energie versorgen. Dafür haben wir im Moment 30 bis 40 Projekte am Laufen in den unterschiedlichsten Reifegraden."

Die Leipziger Stadtwerke wollen verstärkt in Solarthermie und Photovoltaik investieren. Doch die Suche nach Flächen sei nicht einfach, sagt Frank Viereckl. Nicht nur, weil sie geeignet sein müssen, also zum Beispiel ein Netzanschluss zum Einspeisen der Energie aus einem Solarpark vorhanden sein muss: "In dem Moment, wo wir eine geeignete Fläche identifiziert haben, bildet sich im Regelfall eine Bürgerinitiative, die das dann verhindern will, weil niemand vor seiner Haustür eine Windanlage oder Solarflächen haben will und dann dauern die Genehmigungsverfahren auch ewig", erklärt Viereckl.