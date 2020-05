Regierung besetzt wichtige Posten in den Medien

Die regierende PiS-Partei will in Polen überall das Sagen haben, auch in den staatlichen Medien. Die Chefposten beim staatlichen Rundfunk und Fernsehen werden seit 2015 von PiS-Anhägern besetzt. Andersdenkende haben die Medien meistens schon längst verlassen oder ihnen wurde gekündigt, falls ihre Sendungen zu sehr von der Parteilinie abgewichen sind. Das wusste auch die Direktion des Senders, als sie das aus ihrer Sicht unpassende Lied entfernen ließ.

Das dritte Programm: eine der letzten Nischen der Freiheit

Symbolträchtig an der Geschichte ist aber auch die Tatsache, dass das alles im dritten Programm des polnischen Rundfunks, der populären Trójka geschieht, die als eine der letzten Nischen der Freiheit galt. Die Trójka war schon immer für ihre Musiksendungen bekannt. Selbst im sozialistischen Polen spielte man dort regimekritische Lieder. Mit der 1982 gegründeten wöchentlichen Hitparade sind ganze Generationen von Polen großgeworden. Es ist bis heute die bekannteste Hitparade im Lande.

Ihr Gründer und Moderator Marek Niedźwiecki hat mit seiner unverwechselbaren Stimme, der pointierten Sprache und unglaublich großem Wissen über Musiktrends jahrelang Millionen Zuhörer angezogen. Doch nach dem Skandal um Kaziks Lied verlässt er nun den Sender und mit ihm eine Reihe bekannter Musiker und Journalisten. Für viele Polen fühlt es sich an wie das Ende einer Epoche. Polskie Radio Trójka Bildrechte: facebook.com/Trojka.PolskieRadio

Proteste gegen die Zensur

Aus Protest hatten Trójka-Journalisten eine Menschenkette vor dem Sender organisiert. Auf ihren Facebook-Profilen protestieren sie in einem einheitlichen Text gegen "eine skandalöse Behandlung von Journalisten, Fälschung der Wirklichkeit und Eingriffe der Politiker", ein mutiger Akt, wenn man in Polen in den staatlichen Medien arbeitet.