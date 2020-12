Soweit die Theorie. In der Praxis mischt aber die Tribologie (die Lehre vom Verschleiß), die Wirtschaft sowie (last, but not least) die Politik mit. Autos altern nämlich nicht nur durch Abnutzung, sondern auch durch zu exakte Auslegung von Bauteilen, unterlassene Wartung und zunehmend öfter durch "politischen Verschleiß".