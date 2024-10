Das Bauhaus in Dessau feiert 2025 sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich der geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläum fordert die AfD in Sachsen-Anhalt eine "kritische Auseinandersetzung" mit der weltberühmten Design-Schule. Die Partei hat unter dem Titel "Irrweg der Moderne" einen Antrag veröffentlicht, der am Freitag im Landtag in Magdeburg debattiert werden soll. Die Stiftung Bauhaus Dessau hat nun auf die Attacke seitens der AfD-Fraktion reagiert und betont, dass das Jubiläums-Programm keine "einseitige Glorifizierung des Bauhaus-Erbes" – so die Kritik der AfD – vorsieht.