29. November 2024, 12:48 Uhr

Am Anhaltischen Theater in Dessau beschäftigt sich mit einem alten wie aktuellem Thema: Antisemitismus. Das Stück "Was bleibt" wird am 29. November 2024 uraufgeführt und erzählt am Beispiel der Dessauerin Julie von Cohn-Oppenheim und ihrer Familie von jüdischem Leben in der Stadt – damals und heute. Regisseurin Carolin Millner will damit vor allem beim jüngerem Publikum Vorurteile abbauen. Ein Probenbericht.