Kündigungen werden vorbereitet Keine Investoren: Insolvente Molinari-Fahrzeugtechnik in Dessau wird geschlossen

Dass das Unternehmen Molinari-Fahrzeugtechnik in Dessau in Schieflage ist, war bekannt. Zuletzt aber liefen Gespräche mit Investoren, denen der insolvente Traditionsbetrieb angeboten wurde – ohne Erfolg. Die lange Geschichte des Waggonbaus in Dessau steht damit kurz vor dem endgültigen Aus.