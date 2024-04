Die CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider, Mitglied im Petitionsausschuss, sagte, bislang habe ein zugelassenes Biozid für die chemische Bekämpfung des Goldafters in Sachsen-Anhalt gefehlt. Diese Hürde sei nun überwunden worden, sodass die chemische Bekämpfung in den kommenden Wochen rasch abgeschlossen werden könne.

Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bereits einen Antrag eingereicht. Jahn wartet nach eigenen Worten "händeringend auf ein Signal", man stehe unter enormem Zeitdruck. Er kündigte an, die für Menschen gefährlichen Raupen wie den Eichenprozessionsspinner und den Goldafter aus der Luft und am Boden zu bekämpfen.

Auf einer 480 Hektar großen Fläche werde ein Biozid eingesetzt, sagte Jahn weiter. Die Aktion werde in der letzten Aprilwoche starten, weil es dann wieder wärmer werden solle und die Raupen zu fressen begännen. Dabei will die Stadt Jessen finanziell in Vorleistung gehen. "Wir können nicht länger auf den Bescheid des Landes warten", sagte Jahn. Sonst, so der Rathauschef weiter, könne es schon zu spät sein.