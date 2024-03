Grund für das Abkochgebot ist eine Havarie an der Trinkwasserhauptleitung Richtung Wittenberg. Wie ein Sprecher des Landkreises MDR SACHSEN-ANHALT am späten Donnerstagabend mitteilte, wurde inzwischen eine Ersatzleitung erfolgreich an die beschädigte Trinkwasserhauptleitung angebracht. Die Wasserzufuhr erfolge wieder im normalen Umfang. Die Wasserversorgung über das Trinkwassernetz in Wittenberg und Umgebung sei damit vorerst gesichert.