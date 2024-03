Im Hermannsgarten in Weißenfels sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen auf offener Straße mit Eisenstangen und anderen Gegenständen aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei einige der Beteiligten so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Einer der Beteiligten, ein 46-jähriger Mann, sei vorläufig festgenommen worden.