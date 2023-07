Zwar wollte er nicht wie der legendäre Theaterdirektor Striese aus "Der Raub der Sabinerinnen" in jeder Inszenierung auch noch als Schauspieler präsent sein, aber manchmal kann er nicht Nein sagen. Zum Beispiel, als ihm seine Haus-Regisseurin Henriette Hörnigk die Rolle des weltfremden Theaterdirektors Hassenreuter in "Die Ratten" von Gerhard Hauptmann anbietet. In einem Dachboden studiert da jener Theatermann mit seinen Schützlingen einen Schillerklassiker, während in den Etagen darunter Bewohner unter unsäglichen Umständen ihr Dasein fristen und an den Verhältnissen zu Grunde gehen.

Und wenn wir schon mal bei den Brenner-Rollen sind, als Schauspieler bleibt er vor allem in seinem eindrucksvollen Solo "Der Trinker" nach Hans Fallada in Erinnerung. "Diesen Text habe ich schon aus meiner Erfurter Zeit mitgebracht und immer wieder auch in Halle gespielt. Ich fand es sehr schön, dass die Leute, die mich auch auf der Straße getroffen haben, mich sehr mit diesem Stück in Verbindung gebracht haben. Das ist schon sehr schön."

Neues Theater Halle – so sieht es aus. Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Seine ersten Begegnungen mit dem neuen Theater