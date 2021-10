Mahnwache, Kränze und ein Fußballturnier Halle gedenkt der Opfer des Anschlags vor zwei Jahren

Am 9. Oktober 2019 hatte ein inzwischen wegen Mordes verurteilter Attentäter versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um ein Massaker anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er die 40 Jahre alte Passantin Jana L. und im Kiez-Döner den 20-jährigen Kevin S. Im Dezember 2020 wurde der Attentäter unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mehr als 55 Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.