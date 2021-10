Talya Feldman war am 9. Oktober 2019 in der Synagoge, als ein Attentäter versuchte, einzudringen, um ein Massaker anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er die 40 Jahre alte Passantin Jana L. und im Kiez-Döner den 20-jährigen Kevin S. Im Dezember 2020 wurde er unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mehr als 55 Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Talya Feldman war damals bei Freunden in Halle zu Besuch, um Jom Kippur zu feiern, den höchsten jüdischen Feiertag. Zwei Jahre später möchte sie über ihre Erinnerungen an diesen Tag nicht mehr sprechen. Im vergangenen Jahr sagte sie der taz: "Wir waren alle im Überlebensmodus. Alle haben sich sehr geordnet bewegt, ruhig und logisch. Ich bin der Gemeinde dankbar, dass sie so besonnen war. Das hatte eine beruhigende Wirkung auf mich."

Die Ausstellung von Talya Feldman im Künstlerhaus Halle Bildrechte: MDR/Daniel George

Über die Künstlerin Geboren wurde Talya Feldman 1990 in Denver, Colorado. Studiert hat sie in Chicago und Boston, zuletzt in Hamburg im Fach Zeitbezogene Medien an der Hochschule für bildende Künste.

Über die Opfer des Anschlags von Halle sagte Feldman: "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an sie und ihre Familien denke. Sie haben die Kugeln abbekommen, die für uns gedacht waren. Mit ihnen bin ich für immer verbunden." Im Vorraum ihrer Ausstellung im Künstlerhaus stehen gerahmte Bilder von Jana L. und Kevin S. – dazwischen ein Blumenstrauß.

Gedenken an Kevin S. und Jana L. im Vorraum der Ausstellung – "mit ihnen fühle ich mich für immer verbunden", sagt Talya Feldman. Bildrechte: MDR/Daniel George

Wer in den Ausstellungsraum eintritt, hört Erlebnisse mit rechter Gewalt aus den vergangenen 40 Jahren in Deutschland. Ein Fall aus der ehemaligen DDR ist der erste: der ungeklärte Tod der kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret am 12. August 1979 in Merseburg. Die Initiative 12. August hat den Fall bekannt gemacht, ein Mitglied kommt in der Ausstellung zu Wort.

Auch Überlebende des Anschlags von Halle sprechen zu den Besuchern und Besucherinnen.

Die aktuellsten Zeugnisse rechter Gewalt sind Sprachnachrichten von Mitfühlenden, die den Angehörigen der Opfer des Anschlags von Hanau im vergangenen Jahr gesendet wurden. Dutzende Stimmen von 18 Schauplätzen rechter Gewalt. Stimmen, die von den Besuchern ganz genau angehört werden, hofft Talya Feldman.

Bildrechte: MDR/Elias Palatini Wir müssen uns die Kontinuität rechter Gewalt in Deutschland bewusst machen. Das sind keine Einzelfälle, sie hängen alle zusammen. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wenn wir das nicht verstehen, gibt es keine Hoffnung, dass wir die Zukunft verändern, dass diese Gewalt ein Ende hat. Talya Feldman, Künstlerin

Die Idee zur Ausstellung kam Feldman während des Prozesses zum Anschlag von Halle. Genauer gesagt am letzten Tag: "Da haben wir so viele Nachrichten von Leuten erhalten, die wir vorher nie getroffen hatten, aber die wussten, dass wir nicht alleine sein sollten und Solidarität brauchten", sagt Feldman. "Das waren tolle Zeichen des Miteinanders, gerade auch in der schwierigen Corona-Zeit." So sammelte die Künstlerin in den vergangenen zwei Jahren weiter Nachrichten – und die multimediale Installation entstand.