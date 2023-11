Sowohl Samstag- als auch Sonntagnacht können Züge den Hauptbahnhof in Halle nicht anfahren. Der Halt entfällt ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens für sämtlichen Zugverkehr. Das hat ein Sprecher der Deutschen Bahn MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigt. Auch tagsüber ist der Bahnverkehr in Halle eingeschränkt. Grund dafür sind demnach Bauarbeiten und ein Softwarewechsel im elektronischen Stellwerk.