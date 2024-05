Aus Bussen, die aus dem Saalekreis kommen, dürfen Fahrgäste demnach in Halle nur noch ausgesteigen. Bei Bussen in Richtung Saalekreis können Fahrgäste an den halleschen Haltestellen nur noch zusteigen, nicht aber aussteigen. Fahrgäste in Halle sollen den Angaben nach die Straßenbahnen nutzen.