Das wirft eine ethische Frage auf, sagt Zander: "Welche Informationen können ausgelesen werden – und was sollten wir nicht auslesen?" Und es ergeben sich eben nicht nur ethische, sondern auch sicherheitspolitische Fragen, wenn Drohnen, Flugzeuge oder Fahrzeuge unsere Hirnsignale lesen, damit wir sie steuern können: Wie können wir Technologie und Herstellern vertrauen, dass sie nicht noch mehr Daten sammeln?

Hier sagt Thorsten Zander, welches der größte Nutzen und das größte Risiko von Computer-Hirn-Schnittstellen sind.

Um diese Fragen ging es bei der ersten öffentlichen Veranstaltung der Cyberagentur in Magdeburg, die sie zusammen mit dem Leibniz-Institut für Neurobiologie organisiert hat. Dr. Simon Vogt von der Cyberagentur des Bundes in Halle formuliert die Frage so: "Wie kann eine neuronale Kommunikation zwischen Menschen und Maschine so gestaltet werden, dass Persönlichkeitsrechte, Datensicherheit und Datenintegrität bei der Akkumulation, Analyse und der Interpretation der Gehirndaten sichergestellt werden?" Auf diese Frage erhofft sich die Cyberagentur ein grundlegendes Gerüst für alle Nutzungsfälle von der deutschen Forschungslandschaft und startet deshalb eine Ausschreibung.

Vogt will nicht weniger als Standards für die Cybersicherheit unserer Gehirne setzen: "Wie lässt sich ein Standard schaffen, der von Anfang an beispielsweise Verschlüsselungstechnologien, Speichertechnologien, aber auch Technologien, die die Einwilligung eines Menschen dokumentieren, um anonym zu bleiben, kombiniert?" Unsere Gedanken sind unser höchstes Gut, sagt Vogt.

Und er glaubt, dass die technischen Entwicklungen gerade einen rasanten Fortschritt machen. Das Mooresche Gesetz, nach dem sich die Entwicklung von Computerchips alle paar Monate verdoppelt, gelte für den wissenschaftlichen Fortschritt, sagt Vogt: "Es gibt Technologiesprünge und viele Fachgebiete ergänzen sich, gerade in der Medizin, der Neurobiologie, der Informatik mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning."

Cyberagentur will weit in die Zukunft blicken

Vogt glaubt an eine exponentielle Entwicklung und es sei Aufgabe der Cyberagentur, 15 bis 20 Jahre in die Zukunft zu schauen, um vorherzusehen, wie solche exponentiellen Entwicklungen aussehen könnten. "Ich glaube, wir sind vom Scheitelpunkt der exponentiellen Kurve nicht weit weg."

Warum Gehirn-Computer-Schnittstellen ein Thema für die Cyberagentur sind, sagt Simon Vogt hier.

Vogt sagt, Hirn-Signale ließen sich auch rund um das Ohr aufzeichnen: "Es ist kein weiter Weg mehr, kabellose Bluetooth-Kopfhörer umzubauen, um damit EEG-Signale aufzunehmen." Diese Signale, diese Daten ließen sich analysieren und verarbeiten: "Es ergibt sich dann zum ersten Mal die Möglichkeit, von vielen, vielen Nutzern gleichzeitig Daten aufzuzeichnen, Algorithmen laufen zu lassen und Erkenntnisse zu gewinnen, die man vor einigen Jahren gar nicht gewinnen konnte."

Ministerin Zieschang: Keine Privatsphäre-Einstellungen im Gehirn

Wie viel können Gehirndaten über uns preisgeben? Welche Muster lassen sich aus den Daten von abertausenden Menschen erkennen? Für Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang ist jedenfalls eines klar: In unserem Gehirn können wir die Standortfreigabe nicht ausschalten. "Ich kann auch keine Privatsphäre-Einstellungen vornehmen. Dabei ist der Schutz der Privatsphäre Ausdruck des höchsten Schutzgutes", sagte Zieschang auf der Veranstaltung der Cyberagentur. Deshalb müssten wir als Gesellschaft wissen, was technisch überhaupt möglich sei.

Hier können Sie hören, was Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang auf der Veranstaltung gesagt hat.

Die Frage, was möglich ist, können vor allem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beantworten. Thorsten Zander von der Uni Cottbus-Senftenberg sagt: "Wenn wir als Wissenschaftler daran arbeiten und gut kommunizieren, dann können wir sagen, da ist eine Grenze, die wir überschreiten könnten, die wir aber nicht überschreiten sollten."

Darüber könne eine Gesellschaft diskutieren und sich darauf vorbereiten. "So können wir gucken, dass Unternehmen wie Facebook oder Google das nicht missbrauchen können" meint Zander. "Ich bin mir sicher, dass im Labor von Großunternehmen oder von Militäreinrichtungen Forschung betrieben wird, die wir nicht mitbekommen."

"Frage, ob wir Gedanken lesen können, ist bereits beantwortet"

Nicht-öffentliche Forschung und Wissenschaftler, die bei großen Firmen anheuern, treiben auch Flottillenarzt Dr. Christian Haggenmiller um. Er ist am "German Institute for Defence and Strategic Studies" an der Führungsakademie der Bundeswehr tätig und sagte auf der Veranstaltung der Cyberagentur in Magdeburg: "Wir sehen, wie weit die Forschung schon ist. Die Frage, ob wir Gedanken lesen können, ist bereits beantwortet. Wir müssen uns fragen, was das jetzt heißt."

Haggenmiller bezeichnet Gehirn-Computer-Schnittstellen sogar als Riesensprung in der menschlichen Evolution. Er sagt aber auch: "Um ein Gefahrenpotenzial zu erkennen, muss man Gefahren auch erfassen können und sehen, wie weit kann man gehen."

Sicherheitsrisiko Wissenschaftler: Wenn Experten in eine andere Richtung gehen

Für Haggenmiller steht fest, dass man auch die strategische Sicherheitskomponente im Blick behalten müsse: Wissenschaftler, die vielleicht hierzulande nicht ganz so erfolgreich seien, könnten mit lukrativen Konditionen abgeworben werden. "Rogue Scientists", nennt Haggenmiller sie: "Auch Wissenschaftler sollten sich bewusst sein, dass es in ihrem Team jemanden geben könnte, der in eine andere Richtung gehen kann." Er fordert die Wissenschaftler auf, darauf ein wachsames Auge zu haben.

"Gehirn-Computer-Schnittstellen muss man verstehen"

In anderen Staaten und Unternehmen würden auch mit anderen Technologien Projekte entstehen, die unglaublich disruptiv und verstörend sind, sagt Haggenmiller und nennt zum Beispiel den chinesischen Forscher, der dafür gesorgt hat, dass Kinder auf die Welt kommen, die sich nicht mit dem HI-Virus infizieren können.

"Privatsphäre Gehirn: Können Maschinen unsere Gedanken lesen?"– so hieß die Veranstaltung der Cyberagentur und des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in der Magdeburger Johanniskirche. Auf dem Foto: Dr. Simon Vogt (Cyberagentur), Prof. Stefan Remy (Direktor Leibniz-Institut für Neurobiologie), Prof. Andrea Kübler (Uni Würzburg), Prof. Thorsten Zander (Uni Cottbus-Senftenberg), Dr. Christian Haggenmiller (GIDS) und Prof. Constanze Seidenbecher (LIN) (v.l.) Bildrechte: LIN Magdeburg, Reinhard Blumenstein

"Man muss solche Gehirn-Computer-Schnittstellen verstehen, um sie kontrollieren zu können", sagt er und verweist in Magdeburg auf ein multinationales Treffen, das das Auswärtige Amt dazu Anfang des Jahres organisiert hatte. So entstehen auch neue Fragen an Politik und Gesellschaft: Brauchen wir eine Wissenschaftsdiplomatie? Sollte der Export bestimmter Technologien kontrolliert werden? Haggenmiller glaubt, dass weltweit neue Gesetze, Konventionen und Forschungsregeln entwickelt werden müssen.

Denn bereits jetzt würde Hirnforschung zum Beispiel dazu beitragen, dass Menschen Sprachen schneller lernen, sagt Haggenmiller. Auch im Militärbereich werde experimentiert: "Es gibt Impulse für das Gehirn, mit denen das Lernen unglaublich beschleunigt wird, damit eine Person in bestimmten Situationen besser vorbereitet ist und Emotionen besser in den Griff bekommt." Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, so Haggenmiller.