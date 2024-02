Das Stück "Lebzeitgäste" am Neuen Theater Halle wagt einen Blick ins Gehirn.

Besonders herausfordernd war die Übersetzung aus dem Dänischen.

Das Stück befasst sich mit wichtigen Lebensfragen.

Im Hirn der Protagonistin geht es hoch her: Verschiedene Persönlichkeitsanteile melden sich zu Wort, alle reden durcheinander, hören einander nicht zu. Ein Stimmengewirr erfüllt den Theatersaal. Dabei stehen die Schauspieler, also die Persönlichkeitsanteile, auf Trampolinen. Und sie springen auf diesen herum im Verlauf des rasanten Stücks. Mal wild, mal wippend.

Der Handlung zu folgen, ist gar nicht so einfach: Dann wird dem Zuschauenden klar, dass sich all das auch im eigenen Gehirn abspielt. Egal, ob wir eine Unterhaltung führen, wir eine Entscheidung treffen müssen oder wir mit einem Problem konfrontiert sind. Stets erheben sich in unserem Kopf Stimmen. Da gibt es beispielsweise den Übermütigen, den Ängstlichen, den Moralapostel, das Gewissen, den Ehrgeizigen und viele mehr. Am bekanntesten dürfte der innere Schweinehund sein. Den kennt jeder.

Gesunde Stimmen im Kopf

Die künstlerische Leiterin des Neuen Theaters und auch Regisseurin des Stücks, Mille Maria Dalsgaard, hat es selbst aus dem Dänischen für die Bühnen Halle übersetzt. Das sei ein schwieriger Prozess gewesen, erzählt Dalsgaard über die Arbeit an dem mehrschichtigen Stück der dänischen Erfolgsautorin Line Knutzon.

Anspruchsvoll ist vor allem die Übertragung der . Die lebt ja von Wortwitz oder auch von Füllwörtern. All das musste aus dem Kopenhagener Kontext für das hallesche Publikum umgeschrieben werden. Auch der Inhalt musste angepasst werden. In Dänemark weit verbreitete gemeinschaftliche Wohnprojekte gibt es in Halle kaum. In der deutschen Premiere geht es daher um eine unsanierte Berliner Zwei-Zimmer-Wohnung, deren Preis in die Höhe schnellt. Daher zieht die Protagonistin in eine bezahlbare Wohnung in Halle. Bildrechte: Karoline Lieberkind

"Lebzeitgäste" zeigt das Chaos im Kopf

Das Stück "Lebzeitgäste" erinnert an den US-amerikanischen Computeranimationsfilm "Alles steht Kopf" oder auch an ein Kommunikationsmodell. Es stammt vom Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Es heißt: Das innere Team. Auch darin melden sich die Anteile ungefragt zu Wort, reagieren panisch, manisch oder komisch auf das Außen.

Im Stück "Lebzeitgäste" gibt es eine junge, naive Figur. Aber auch einen Planer und einen neugierigen Anteil. Er habe keine so positive Rolle abbekommen, verrät Schauspieler Florian Krannich: "Das macht was mit mir. Ich spiele mich immer richtig in schlechte Laune. Das passt dann."

Schlechte Laune spielen geht besonders gut, wenn man welche hat. Florian Krannich, Schauspieler