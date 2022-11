Bei akuter Gasknappheit im kommenden Winter könnten Wohnungen und die Menschen darin sehr schnell auskühlen. Um auf dieses Szenario vorbereitet zu sein, will die Stadt Halle sogenannte Wärmeinseln schaffen. 22 solcher Unterkünfte sollen eingerichtet werden und dann Platz für insgesamt 17.500 Menschen bieten. Die Pläne hat Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Donnerstag vorgestellt. Die Menschen könnten "zeitweise" in den Wärmeinseln Hilfe in Anspruch nehmen, sagte er.