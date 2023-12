Vielen Vereinen reichte das nicht. In den vergangenen Wochen weigerten sich mehrere Vereine, gegen "Kine em" zu spielen – obwohl solche Absagen in der Regel als 0:3-Niederlage gewertet werden. Beim HTB Halle etwa machen sich viele Spieler Sorgen um die Sicherheit, sagt Vorstandsmitglied Sven Saupe: "Bei unserer Mannschaft bringen manche Spieler ihre Kinder mit – die stehen unmittelbar am Spielfeldrand." Eine endgültige Entscheidung, ob HTB im März gegen "Kine em" antritt, will man in den nächsten Tagen treffen.