Die Vorfreude ist geblieben, vor allem aber bei jenen, die sich regelmäßig mit dem Projekt und seine Chancen für die Region befassen. Bei vielen Bürgern jedoch hat sich eine gewisse Ernüchterung, fast schon eine Motzigkeit, breitgemacht. Das Geld sei etwa in maroden Schulen besser investiert, heißt es da etwa und es wird verwiesen auf andere gut gemeinte Projekte, wie etwa das Charlottencenter in Halle, das in der Praxis schnell an Strahlkraft verlor.

Zukunftszentrum keine "Totgeburt"

Die ehemalige Chefin der Auswahljury fürs Zukunftszentrum und SPD-Bundestagsabgeordnete für Mansfeld-Südharz, Katrin Budde, kann die Skepsis der Leute verstehen. Das Zukunftszentrum sei etwa mit dem Charlottencenter oder auch der in der Kritik stehenden Hasselbachpassage in Magdeburg nicht zu vergleichen: "Das Zukunftszentrum ist eine Bundesinstitution, die vom Bund bezahlt wird und für die Stadtgesellschaft und die Menschen in Deutschland und Europa da ist." Budde ergänzte mit Blick auf die Relevanz des Themas Zukunft: "Die Institution wird qua ihrer Arbeit Menschen nach Halle holen, deshalb kann es gar keine Totgeburt sein, weil wir Menschen hier in Halle ins Gespräch bringen und mit ihnen darüber reden, wie die Zukunft aussieht."

Vorbehalte gegenüber dem Projekt kennt auch die Vorsitzende des Halleschen Stadtrates, Katja Müller (LINKE). "Es wird viel gemotzt", sagt sie am Telefon. "Aber Schulen würden marode bleiben, auch wenn wir das Zukunftszentrum nicht bauten – es sind einfach andere Töpfe." Dann wird sie grundsätzlicher: "Wir haben einhellige Freude über die Entscheidung für Halle erlebt und jeder wusste, dass es ein langer Weg werden wird. Dass aber nach einem Jahr der Stadtgesellschaft bereits die Puste abhandengekommen ist und man sich in kleinteiligen Debatten verliert, ist traurig." Bildrechte: picture alliance/dpa/Heiko Rebsch

"Knaller und Gewinn" für Halle und die Region

Dabei spielt die Stadtratsschefin etwa auf hartnäckige Gerüchte an, die Hochstraße müsse abgerissen werden, was jedoch nicht stimmt, lediglich die ohnehin wenig befahrenen Brücken von der Merseburger Straße kommend über den Riebeckplatz weichen. Müller gibt zu, dass Probleme gelöst werden müssen, aber man müsse vor allem den langfristigen Nutzen des Zukunftszentrums sehen. "Das Ding bleibt ein Knaller und ein Gewinn für Halle und die ganze Region", so die Stadtratsvorsitzende.

Ähnlich begeistert und zuversichtlich äußert sich auch der Bürgermeister der Stadt Halle, Egbert Geier (SPD): "So etwas Großes, Gutes und Visionäres und Nachhaltiges, wie es das Zukunftszentrum ist, geht nicht einfach. Da müssen alle an einem Strang ziehen und hart arbeiten und das haben Stadt, Land und Bund meiner Meinung nach auch gemacht." Geier verweist dabei ausdrücklich auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, als es darum ging den Beschluss zu fassen, das Zukunftszentrum in die Mitte des Riebeckplatzes zu rücken und auf die erfolgreiche Suche nach Lösungen zur Finanzierung der neuen Infrastruktur rund um den Riebeckplatz und das Zukunftszentrum. Bisher werden für den Bau 200 Millionen Euro eingeplant. Bildrechte: Stadt Halle (Saale)

Kritik aus der Bevölkerung nachvollziehbar

Dennoch: Kritik aus der Bevölkerung, dass auch ein Jahr nach der Entscheidung weitgehend unklar ist, was ganz konkret ins Zentrum kommt, kann Kathrin Budde durchaus nachvollziehen, verweist – ähnlich wie Geier - aber auch auf die notwendigen verwaltungstechnischen Abläufe im Hintergrund, die bislang die Kräfte bündelten. "Das Zentrum wird sichtbar werden, wenn wir den Architekturwettbewerb starten und die Trägergesellschaft gründen. Das alles soll im ersten Halbjahr geschehen", versprach Budde. "Der Aufbaustab wird eine Tür haben, ein Fenster und Menschen die ansprechbar sind." Bei der Entstehung des Zentrums sollten ausdrücklich auch die Wünsche und Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Entsprechende Dialogformate, etwa mit Kirchen oder auch mit jungen Menschen, haben bereits stattgefunden.