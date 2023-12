Das Islamische Kulturcenter Halle (Saale) hat den Bauantrag eingereicht, um in Halle-Neustadt ein neues Gebäude errichten zu können. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat er bereits ein 1.900 Quadratmeter großes Grundstück neben seinem bestehenden Gebäude am Meeresbrunnen erworben.